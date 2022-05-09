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Россияне застряли в кабинах канатной дороги после аварийной остановки

В Уфе 35 человек застряли в кабинах из-за аварийной остановки канатной дороги

Фото: Shutterstock

В Уфе аварийно остановилась канатная дорога из-за повреждения кабеля. 35 человек застряли в кабинах после аварийной остановки. Об этом сообщили в городском управлении гражданской защиты, передает ТАСС.

«Сегодня около 16:00 (14:00 по Москве) в ЕДДС Уфы поступила информация о том, что произошла аварийная остановка канатной дороги, перевозящей пассажиров. В кабинках фуникулера находились 35 человек, из них девять детей. На данный момент спасателями проводится эвакуация пассажиров при помощи альпинистского снаряжения. Среди них пострадавших нет. Фуникулер закрыт на ремонт», — говорится в сообщении.

В городском управлении гражданской защиты уточнили, что повредился низкочастотный кабель управления автоматикой на одной из опор. На месте работают спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы, аварийно-спасательной службы госкомитета Республики Башкортостан по ЧС и медики.

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Даниил Иринин
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