Мужчина забрался в ливневую канализацию, провел там два дня и был чудом спасен

30-летний американец забрался в канализацию, провел там два дня и не мог вылезти

В США спасателям пришлось три с половиной часа доставать мужчину из трубы ливневой канализации, куда он забрался самостоятельно и провел там два дня. Об этом сообщает East Bay Times.

Инцидент произошел в городе Антиок, штат Калифорния. Один из местных жителей услышал крики о помощи, доносившиеся из сточной трубы ливневой канализации и вызвал спасателей в воскресенье, 20 марта. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили, что в трубе диаметром 40 сантиметров на глубине четыре с половиной метра застрял мужчина и не может сам вылезти.

Одна группа спасателей спустилась в коллектор и пробивалась к застрявшему американцу под землей, а другая разбирала бетонную трубу сверху. Спасенным оказался 30-летний молодой человек, имя которого не называется. «Пара вещей в этой истории граничат с чудом. Его крики услышали прохожие, хотя был сильный ветер, а труба отделена от мест общего доступа заборами. Когда пожарные появились там, они ничего не услышали и собирались свернуть операцию, но начальник бригады решил осмотреть всю территорию», — рассказал в интервью представитель пожарной охраны.

После того как молодого человека доставили в больницу, он сообщил, что залез в коллектор по собственной воле, но не смог выбраться, потому что тоннель, по которому он пришел, завалило мусором. Мужчина заявил, что провел под землей два дня, что подтвердили врачи после осмотра. Мотивов своего поступка он не назвал.

Ранее сообщалось, что в США женщина обнаружила, что в ее автомобиле три дня тайно жил незнакомый голый мужчина. Незнакомец заявил, что является сыном папы римского.