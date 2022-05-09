Кадыров рассказал о найденном в освобожденной Попасной зарубежном оружии

Глава Чечни Кадыров рассказал о найденных пулеметах и Javelin в освобожденной Попасной

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о найденном в освобожденном городе Попасная в Луганской народной республике (ЛНР) зарубежном оружии. Соответствующие ролики появились в его Telegram-канале.

«Практически каждый дом и каждая улочка здесь завалены современным оружием, которое националисты бросили при первой же угрозе», — написал глава региона.

По его словам, военнослужащие обнаружили пулеметы, противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставляемые Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Европы и США. «Таким образом, хваленая помощь украинской армии, оказываемая странами Европы и Америки, в итоге идет на пользу нам», — заметил Кадыров.

Глава Чечни также поблагодарил президента Соединенных Штатов Джо Байдена «за его твердую позицию в вопросе дооснащения бандеровских сил». По его словам, теперь российские военнослужащие «обеспечены дополнительным питанием и вооружением».

Ранее Кадыров сообщил, что город Попасная полностью освобожден от украинских войск. «Друзья, только что мой дорогой брат Даниил Мартынов доложил мне оперативную информацию, делюсь ею с вами: город Попасная ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов!» — заявил он.

