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Бывший американский военный напомнил США о роли СССР во Второй мировой войне

Washington Times призвала США не преувеличивать свою роль во Второй мировой войне

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Заявления американских политиков о том, что США в одиночку спасли мир во Второй мировой войне, неверно, заявил военный аналитик Л. Тодд Вуд (L. Todd Wood) в статье для газеты The Washington Times.

По словам бывшего военного, вклад СССР в победу над нацистской Германией был большим, он призвал не забывать об этом. Эксперт напомнил, что многие американцы преувеличивают роль своей страны «в победе над гитлеровской коалицией в последней большой войне XX века».

«Представление американцев о том, что США спасли мир без посторонней помощи, неверно и некорректно», — указал он. Аналитик напомнил, что Советский Союз потерял в войне с Германией около 30 миллиона человек. «Американцы даже не в состоянии представить себе масштабы этих потерь. США потеряли во Второй мировой войне около полумиллиона человек», — уточнил он.

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По словам эксперта, «без огромных усилий и человеческих жертв СССР» антигитлеровская коалиция не смогла бы победить фашистскую Германию. «Уже само существование восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на попытки Запада утвердить свое доминирование. По его словам, эта позиция Запада — «неуступчивая и бескомпромиссная».

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Марина Совина
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