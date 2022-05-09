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В шествии «Бессмертного полка» в Москве приняли участие более миллиона человек

Более миллиона россиян присоединились к шествию «Бессмертного полка» в Москве

Фото: Наталья Айриян / РИА Новости

Более миллиона человек присоединились к шествию «Бессмертного полка» в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводит пресс-служба.

Он рассказала, что в столице в колоннах с портретами родственников проходят более миллиона жителей и гостей города. «Акция продолжается», — добавила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал сложившуюся традицию и тоже присоединился к шествию «Бессмертного полка» вместе с остальными горожанами. Уточнялось, что он несет портрет отца.

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Варвара Кошечкина
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