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Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве

Президент Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский президент Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский лидер на протяжении нескольких лет присоединялся к мероприятию, пока его не приостановили из-за распространения COVID-19. В этот раз шествие проходит в очном формате.

Президент России участвует в шествии вместе с остальными горожанами. Он несет портрет отца.

9 мая на Красной площади в Москве прошел военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с вынесения российского триколора и Знамени победы под песню «Священная война». Главной особенностью парада в этот раз назвали участие парадного расчета участников спецоперации в Донбассе.

Ранее стало известно, что город Херсон на Украине также провел акцию «Бессмертный полк». Горожане пришли семьями и взяли с собой портреты родственников, воевавших в Великую Отечественную войну. Перед началом шествия местные артисты провели небольшой концерт.

«Бессмертный полк» — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран, чтобы увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Такое шествие впервые было организовано 9 мая 2012 года в Томске. В 2013-м мероприятие стало всероссийским.

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Варвара Кошечкина
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