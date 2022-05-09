В Херсоне провели акцию «Бессмертный полк»

В Херсоне сотни людей вышли на акцию «Бессмертный полк» с возложением цветов

Украинский город Херсон провел акцию «Бессмертный полк». Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает РИА Новости.

Горожане пришли семьями и взяли с собой портреты родственников, воевавших в Великую Отечественную войну. Перед началом шествия местные артисты провели небольшой концерт, где исполнили песни военных лет.

По данным корреспондента агентства, сотни жителей прошли по аллее Славы до Вечного огня. После этого они возложили цветы в память о погибших защитниках Отечества.

«Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком», — заявил местный житель. Он добавил, что праздник Победы «невозможно запретить» так же, как и заставить людей «забыть подвиг советского народа».

Участница акции, которая говорила с корреспондентом агентства, заявила, что вышла на улицу с советской пилотке без прикрепленной к ней красной звезды. «Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место», — пояснила она.

Ранее стало известно о начале на Красной площади в Москве военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с вынесения российского триколора и Знамени победы под песню «Священная война». Главной особенностью парада в этот раз назвали участие парадного расчета участников спецоперации в Донбассе.