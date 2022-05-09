Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне провели акцию «Бессмертный полк»

В Херсоне сотни людей вышли на акцию «Бессмертный полк» с возложением цветов

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Украинский город Херсон провел акцию «Бессмертный полк». Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает РИА Новости.

Горожане пришли семьями и взяли с собой портреты родственников, воевавших в Великую Отечественную войну. Перед началом шествия местные артисты провели небольшой концерт, где исполнили песни военных лет.

По данным корреспондента агентства, сотни жителей прошли по аллее Славы до Вечного огня. После этого они возложили цветы в память о погибших защитниках Отечества.

«Я ребенок войны. Я считаю себя советским человеком», — заявил местный житель. Он добавил, что праздник Победы «невозможно запретить» так же, как и заставить людей «забыть подвиг советского народа».

Участница акции, которая говорила с корреспондентом агентства, заявила, что вышла на улицу с советской пилотке без прикрепленной к ней красной звезды. «Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место», — пояснила она.

Ранее стало известно о начале на Красной площади в Москве военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие началось с вынесения российского триколора и Знамени победы под песню «Священная война». Главной особенностью парада в этот раз назвали участие парадного расчета участников спецоперации в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о готовящихся нападениях вблизи границ России
В России запустили собственный магазин приложений
В МИД рассказали о реакции на возможное вступление Финляндии в НАТО
Грузинская фигуристка рассказала о шокировавшем ее российском чемпионе ОИ
Названа дата возвращения тепла в Москву
Мединский рассказал о продолжении переговоров с Украиной
Бывший топ-менеджер «Лукойла» умер в подвале у шаманов в Мытищах
В Херсоне провели акцию «Бессмертный полк»
Стоимость алюминия снизилась
Шествие «Бессмертного полка» пройдет в Москве после трехлетнего перерыва
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.