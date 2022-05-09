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Спорт

Чимаев ответил назвавшему его травмированным трусом Диасу

Швед Хамзат Чимаев пристыдил американца Нейта Диаса, назвавшего его травмированным трусом
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев ответил американцу Нейту Диасу. Он опубликовал пост в Twitter.

«Сука, тебе должно быть стыдно открывать свой рот», — пристыдил соперника Чимаев. Он добавил, что Диас около десяти раз отказывался от проведения поединков.

Ранее 9 мая Диас обратился к Чимаеву и ирландскому бойцу Конору Макгрегору и назвал их травмированными трусами. «Я не понимаю, почему они несут всякое дерьмо, будучи сломанными», — подчеркнул он.

4 мая журналист Джед Гудман опубликовал в Twitter скриншот, на котором виден список боев, запланированных к проведению на турнире UFC 276 в ночь на 3 июля. В их числе есть противостояние Чимаева и Диаса. При этом ранее американец отверг возможность подраться со шведом и назвал его новичком.

Дарья Коршунова
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