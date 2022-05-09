Чимаев ответил назвавшему его травмированным трусом Диасу

Швед Хамзат Чимаев пристыдил американца Нейта Диаса, назвавшего его травмированным трусом

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев ответил американцу Нейту Диасу. Он опубликовал пост в Twitter.

«Сука, тебе должно быть стыдно открывать свой рот», — пристыдил соперника Чимаев. Он добавил, что Диас около десяти раз отказывался от проведения поединков.

Ранее 9 мая Диас обратился к Чимаеву и ирландскому бойцу Конору Макгрегору и назвал их травмированными трусами. «Я не понимаю, почему они несут всякое дерьмо, будучи сломанными», — подчеркнул он.

4 мая журналист Джед Гудман опубликовал в Twitter скриншот, на котором виден список боев, запланированных к проведению на турнире UFC 276 в ночь на 3 июля. В их числе есть противостояние Чимаева и Диаса. При этом ранее американец отверг возможность подраться со шведом и назвал его новичком.