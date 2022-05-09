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Россиянам объяснили правила подготовки дачи к лету

Преподаватель РУДН Егорычева посоветовала просушить и отремонтировать дачу перед летом

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева объяснила россиянам правила подготовки дачи к лету. В беседе с агентством «Прайм» она посоветовала просушить и отремонтировать помещения.

Эксперт уточнила, что этот процесс очень индивидуален, поскольку одни люди не закрывают на зиму дачные домики, другие пользуются ими только в теплое время года.

Егорычева рассказала, что в первую очередь необходимо привезти вещи, которые зимой хранились в городе, запустить водопровод, если в холодный сезон вода сливалась.

Она напомнила, что следует включить отопление, просушить и проветрить дом и подсобные помещения, а также произвести мелкий ремонт. На участке нужно убрать мусор, подготовить компостную яму, установить теплицы, обработать деревья и насыпать грунт, добавила специалист. После этого дачный сезон можно считать открытым.

Ранее врач-невролог Геннадий Жданов предупредил россиян об опасности долгой работы на даче после перерыва на зиму. По его словам, интенсивная физическая нагрузка и резкие движения оказывают негативное влияние на позвоночник, мышцы и сердечно-сосудистую систему.

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Марина Совина
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