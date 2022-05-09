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Врач назвала скрытые симптомы диабета

Врач Балашова назвала низкую чувствительность рук и ног скрытыми симптомами диабета

Фото: Matt С / Unsplash

Врач-эндокринолог, научный сотрудник клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Валерьевна Балашова заявила, что низкая чувствительность рук и ног может быть признаком сахарного диабета. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Эксперта заметила, что симптомы сахарного диабета не всегда очевидны и однозначны. Среди них она отметила низкую чувствительность в конечностях, постоянную жажду и частое мочеиспускание. Кроме того, на фоне диабета проявляются «спящие» хронические инфекции.

Уточняется, что при заболевании нарушается энергетический обмен в клетках из-за переизбытка сахара в крови. «Глюкоза — это топливо для клеток. Если они не получают глюкозу правильно, появляется слабость, вялость, плохая работоспособность», — объясняет Балашова.

Ранее врач-остеопат Сергей Евдокимов назвал судороги возможной причиной развития сахарного диабета, рассеянного склероза или облитерирующих заболеваний сосудов нижних конечностей. Специалист добавил, что судороги также бывают у людей с варикозной болезнью вен, избыточной массой тела и плоскостопием. Кроме того, самой частой причиной появления судорог является нехватка в организме витаминов и микроэлементов, таких как магний, кальций или калий.

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Дарья Шляпужникова
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