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Джокович назвал лучшего теннисиста мира

Сербский теннисист Джокович заявил, что лучшим игроком в мире является испанец Алькарас
Карлос Алькарас и Новак Джокович

Карлос Алькарас и Новак Джокович. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович назвал лучшего теннисиста мира. Его слова приводит агентство AFP.

Первая ракетка мира выделил 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса. «Пока что он лучший игрок в мире, без сомнений, учитывая, какие результаты он показывает. В его игре впечатляет все», — заявил Джокович. Серб отметил, что испанец является универсальным спортсменом, который может одинаково хорошо играть и в атаке, и в обороне.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает шестую строку. 8 мая он победил на турнире серии ATP Masters 1000 в Мадриде. В финальном матче испанец оказался сильнее олимпийского чемпиона из Германии Александра Зверева (6:3, 6:1).

Для Алькараса это пятый титул ATP в одиночном разряде в карьере и четвертый в 2022 году. Он стал самым молодым игроком с 1990 года, которому удалось победить трех игроков из первой пятерки мирового рейтинга на одном турнире. На турнире в Мадриде испанец обыграл соотечественника Рафаэля Надаля, Джоковича и Зверева.

Дарья Коршунова
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