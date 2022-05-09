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В США рассказали о беспокойстве в Азии из-за заявления о дружбе России и Китая

Белый дом: заявление о дружбе России и Китая вызвало беспокойство в Азии

Фото: Florence Lo / Reuters

Власти США считают, что совместное заявление России и Китая о дружбе вызвало беспокойство у партнеров Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом рассказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл, передает РИА Новости.

По его словам, на консультациях с Японией, Южной Кореей, Сингапуром, Австралией, а также АСЕАН одним из первых вопросов для обсуждения являлась тема Украины. Кэмпбелл отметил, что партнеры США в АТР готовы к сверке позиций с Вашингтоном по украинскому кризису. Он подчеркнул, что был поражен уровнем взаимодействия с азиатскими странами по вопросам, касающимся Европы и Украины.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленные американские источники писало, что администрация президента США Джо Байдена успокоилась, не найдя подтверждений получения Россией военной или экономической помощи от КНР. Хотя некоторые американские представители все еще опасаются, что Пекин может оказывать Москве значительную поддержку в рамках российской спецоперации на Украине, пока реальных поводов для беспокойства не обнаружено, отмечают в агентстве.

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Марина Совина
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