Стало известно о планах ЕС отказаться от эмбарго на перевозку российской нефти

Bloomberg сообщил о планах ЕС отказаться от введения эмбарго на перевозку российской нефти

Европейский союз (ЕС) хочет отказаться от введения эмбарго на перевозку российской нефти европейскими танкерами в третьи страны. О подобных планах стало известно Bloomberg.

Как сообщили агентству информированные источники, на том, чтобы исключить танкерное эмбарго из шестого пакета санкций, настаивала Греция. При этом, заметили собеседники, у стран «Большой семерки» (G7) отсутствует единая позиция по данному вопросу.

Уточняется, что Греции принадлежит более четверти нефтяных танкеров по объему вместимости, поэтому ее экономика в значительной степени зависит от морских перевозок.

Ранее лидеру Группы семи заявили о намерении постепенно избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Они планируют добавиться этого упорядоченным образом. В первую очередь речь идет о поэтапном свертывании импорта или введения запрета на закупку нефти из России.