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В российском регионе захотели назвать улицу в честь бывшего главы ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Грозном назовут улицу в честь бывшего главы ДНР

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Одна из улиц Грозного будет переименована в честь бывшего главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Комментируя принятое решение, Кадыров заявил, что Захарченко «стоял у истоков независимости ДНР» и до конца жизни оставался верным своему народу.

«Считаю важным, что в целях увековечения памяти Александра Захарченко, а также отдавая дань почета и уважения всем борцам за свободу ДНР, в городе Грозном одну из улиц назовут в его честь», — добавил глава региона, отметив, что «память героях никогда не должна померкнуть».

Ранее глава Чечни рассказал, что украинские военные предприняли безуспешную попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка в ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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