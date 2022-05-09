Стало известно об отъезде инвестора Калви из России до начала спецоперации

Bloomberg: основатель Baring Vostok Майкл Калви уехал из России до начала спецоперации

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви уехал из России до начала спецоперации на Украине. Об этом стало известно Bloomberg.

По информации источников, в день начала спецоперации Калви находился за пределами страны. На данный момент возвращаться в Россию он не планирует.

В феврале 2019 года в отношении Калви в России было возбуждено уголовное дело. Поводом для преследования стал кредит банка Восточный «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позднее был погашен за счет акций компании. Обвинение настаивало на том, что реальная стоимость пакета акций, полученных банком, составляла 600 тысяч рублей. Инвестор называл такую оценку недостоверной.

В январе этого года суд отменил меру пресечения инвестору, сняв с него запрет определенных действий. Таким образом, была удовлетворена кассационная жалоба адвокатов бизнесмена.