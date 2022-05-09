МГЕР открыла «Караул памяти» у посольства Латвии в Москве

У посольства Латвии в Москве активисты МГЕР открыли арт-перфоманс «Караул памяти»

9 мая у посольства Латвии в Москве около 1200 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» открыли торжественно-мемориальный арт-перфоманс «Караул памяти». Возле здания посольства молодогвардейцы установили импровизированный памятник — двухметровую частичную копию мемориального комплекса, а именно часть памятника «Воину-освободителю» в Риге. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

«В марте Сейм Латвии запретил проведение мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего Советскую армию и ее победы. Считаем это неуважительно, прежде всего, по отношению к бессмертному подвигу наших дедов и прадедов. Они рисковали собой ради их жизней, многие не вернулись с боев. В «благодарность» за это они пытаются сломить память о подвиге советской армии своими запретами. Проводить памятные акции здесь, в Москве, нам никто не запретит. В знак протеста с решением Сейма Латвии мы организовали эту акцию. Памятник будет находиться у посольства в течение нескольких дней», — рассказал Демидов.

Он также добавил, что из числа участников акции к памятнику приставят караул из двух человек, которые будут одеты в форму советских солдат времен Великой Отечественной войны. Активисты будут нести караул посменно в течение трех суток.

Ранее, 31 марта Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, запрещающие проведение мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего Советскую армию и ее победы. 8 мая активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Боатства» организовали у посольств 14 европейских государств выставки-перфомансы под лозунгом «Правду и память не отменить!».

