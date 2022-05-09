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Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности своей страны

Президент Белоруссии Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности своей страны

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности своей страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства», — заявил Лукашенко в понедельник, 9 мая, во время церемонии возложения венков к монументу Победы.

В своей речи президент Белоруссии также отметил, что невозможно было себе представить, что на Украине, «в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову».

Ранее Лукашенко предупредил Украину о «еще более серьезном» российском оружии. Он заявил, что спецоперация на Украине закончится российской победой и США это понимают. Президент подчеркнул, что «война никому не нужна, она невыгодна», в этом Вашингтон должен убедить украинское руководство.

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Сергей Равин
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