Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

У памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы зажегся Вечный огонь

Впервые за последние 8 лет у памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе зажегся Вечный огонь

Кадр: Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

Впервые за последние 8 лет у памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь. Об этом говорится в телеграм-канале «Единой России».

«Единая Россия помогает восстанавливать мемориалы воинской славы на Донбассе. Привести этот памятник в порядок активистам партии, МГЕР и Волонтерской роты помогали мирные жители. Последний раз горожане отмечали день Великой Победы 8 лет назад», — говорится в сообщении.

Также в День Победы активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с «Волонтерской Ротой Боевого Братства» провели в Донецкой народной республике масштабную памятную акцию. На одной из площадей Мариуполя добровольцы развернули самую большую в мире Георгиевскую ленту, размер которой составил 2100 квадратных метров. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

«В этом году отметили День Победы вместе с жителями ДНР. За два прошедших дня мы раздали 100 тысяч Георгиевских ленточек жителям Мариуполя, а сегодня в честь праздника развернули в центре города самую большую в мире Георгиевскую ленту. Так мы почтили память павших Героев Великой Отечественной войны. Кроме того, на Донбассе и в России наши активисты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны: добровольцы оказывали адресную помощь и вручали подарки», — рассказал Демидов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о готовящихся нападениях вблизи границ России
В Херсонской области началась выплата пенсий и пособий в рублях
Роналду назвал условие для отказа от ухода из «Манчестер Юнайтед»
Стало известно об угрозе взрыва в центре Москвы
МИД Италии запретил Киеву использовать поставленное оружие для ударов по России
В МИД рассказали про «закон джунглей» в европейской политике
В России заявили о разработке ракет нового поколения
В России запустили собственный магазин приложений
В МИД рассказали о реакции на возможное вступление Финляндии в НАТО
Грузинская фигуристка рассказала о шокировавшем ее российском чемпионе ОИ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.