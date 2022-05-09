У памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы зажегся Вечный огонь

Впервые за последние 8 лет у памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе зажегся Вечный огонь

Впервые за последние 8 лет у памятника «Жертвам фашизма» в Мариуполе в День Победы снова зажегся Вечный огонь. Об этом говорится в телеграм-канале «Единой России».

«Единая Россия помогает восстанавливать мемориалы воинской славы на Донбассе. Привести этот памятник в порядок активистам партии, МГЕР и Волонтерской роты помогали мирные жители. Последний раз горожане отмечали день Великой Победы 8 лет назад», — говорится в сообщении.

Также в День Победы активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с «Волонтерской Ротой Боевого Братства» провели в Донецкой народной республике масштабную памятную акцию. На одной из площадей Мариуполя добровольцы развернули самую большую в мире Георгиевскую ленту, размер которой составил 2100 квадратных метров. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

«В этом году отметили День Победы вместе с жителями ДНР. За два прошедших дня мы раздали 100 тысяч Георгиевских ленточек жителям Мариуполя, а сегодня в честь праздника развернули в центре города самую большую в мире Георгиевскую ленту. Так мы почтили память павших Героев Великой Отечественной войны. Кроме того, на Донбассе и в России наши активисты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны: добровольцы оказывали адресную помощь и вручали подарки», — рассказал Демидов.