Минобороны сообщило об уничтожении властью Украины советских военных мемориалов

Минобороны России сообщило об уничтожении властью Украины советских военных мемориалов

Минобороны России в рамках мультимедийного раздела «Во власти преступного беспамятства» сообщило о новых свидетельствах варварского отношения националистов Украины, поддерживаемых властью, к мемориалам освободителям в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что в последнее время последователи бандеровцев и нацистских оккупантов, поддерживаемые властью, варварски уничтожают историческую память советских народов.

Такие выводы Минобороны сделало на основе нового исторического раздела «Во власти преступного беспамятства», запущенного на основе исторических материалов из фондов Центрального архива военного ведомства и материалов Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Ранее сообщалось, что с момента начала специальной операции на Украине вандалы устроили 16 акций на территории советских мемориалов в Берлине. Как уточнили правоохранительные органы, в столице Германии ведется усиленное патрулирование памятников после действий вандалов в Трептов-парке.