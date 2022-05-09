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Минобороны сообщило об уничтожении батареи украинских РСЗО и радара из США

Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили украинскую батарею РСЗО и американскую РЛС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военно-космические силы (ВКС) уничтожили два пункта управления и украинскую батарею реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», а также радар контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град", в районе Лисичанска — 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого — радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США», — заявил российский представитель.

Ранее российские военные сообщили об уничтожении трех украинских самолетов на территории Донецкой народной республики и Харьковской области. Также сообщается, что вблизи черноморского острова Змеиный было сбито три беспилотных летательных аппарата.

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Дмитрий Сотак
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