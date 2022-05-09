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Российские военные сообщили о сбитых самолетах и беспилотниках Украины

Минобороны заявило об уничтожении ПВО России двух МиГ-29 и трех беспилотников ВСУ в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские военные сообщили о сбитых самолетах и беспилотниках Украины. Новые данные в понедельник, 9 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, средства ПВО сбили три самолета в ДНР и Харьковской области. Конашенков уточнил, что это были два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое, а также Су-25 в Погоновке Харьковской области. Также были поражены три беспилотника около острова Змеиный.

Авиация ВКС всего за ночь поразила 52 района сосредоточения личного состава и техники. Как отметил Конашенков, также ликвидирован склад боеприпасов на территории Украины.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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