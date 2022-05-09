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В Японии заявили о важности российских нефтегазовых проектов для страны

Генсек кабмина Японии Мацуно заявил, что российские нефтегазовые проекты важны для страны

Фото: Pixabay

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно рассказал, что российские нефтегазовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» являются крайне важными для страны, которая испытывает огромную зависимость от импорта энергоресурсов, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Токио собирается выполнять свои обязательства по расширению санкций против Москвы, о которых государства договорились на встрече G7, несмотря на тяжесть данного решения и нужды в поставках из России. При этом Мацуно пояснил, что те или иные дальнейшие действия будут приниматься с учетом приоритетности стабильных поставок энергоресурсов в страну.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио вводит дополнительные санкции против России. Япония замораживает активы 140 физлиц и расширит список банков, в отношении которых будут действовать санкции, запретит поставки квантовых компьютеров и расширит экспортные ограничения на российские оборонные компании.

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Марина Совина
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