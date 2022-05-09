Глава Евросовета прервал встречу с Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара

Глава Евросовета Шарль Мишель прервал встречу с Шмыгалем в Одессе из-за ракетного удара

Глава Евросовета Шарль Мишель во время визита в Одессу 9 мая прервал встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

Инсайдер сообщил, что политикам пришлось прервать встречу, чтобы укрыться от ракетного удара в районе Одессы.

Сам Мишель в своем Twitter-аккаунте сообщил, что посетил Одессу в День Европы, где провел переговоры с премьер-министром Украины Шмыгалем.

Известно, что страны Европейского союза 9 мая отмечают День Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, которая объединила сталелитейную промышленность Франции и Германии и ставшая первым европейским сообществом и прообразом Евросоюза.