Ветераны-фронтовики поздравили друг друга на акции «Бессмертный полк» в США

Ветераны-фронтовики поздравили друг друга с Днем Победы на акции «Бессмертный полк» в США

Ветераны-фронтовики поздравили друг друга с Днем Победы на акции «Бессмертный полк» в США, которая состоялась в формате онлайн-конференции. Об этом сообщает РИА Новости.

К мероприятию подключились россияне и американцы более чем из 20 городов, в том числе Нью-Йорка, Сиэтла, Вашингтона, Бостона. Они пожелали благополучия, мира и напомнили о важности этого праздника.

Ветеран Ян Незнанский назвал отрицание Победы «отвратительной мыслью». Он отметил, что следует жить и мечтать о лучшем, думать только о хорошем, чтобы «победила правда, победила честность».

Участник войны Леонид Розенберг пожелал потомкам дожить до его лет и помнить о подвиге. «Помните, что мы преобразовали мир. Потому что, если бы Гитлер и его вооруженные силы завоевали Советский Союз и другие страны, была бы беда», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин в преддверии 77-й годовщины Победы направил поздравления лидерам ДНР и ЛНР, а также стран постсоветского пространства и Средней Азии. В своем обращении российский лидер призвал постсоветские страны «не допустить возрождения нацизма» и сохранять «традиции братской дружбы».

