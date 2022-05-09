Зампостпреда России в ООН заявил, что Украина планировала нанести удары по России

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал о планировавшихся ударах по России из Украины в эфире телеканала Sky News, передает РИА Новости.

По словам Полянского, существование таких планов подтверждается документами, обнаруженными в ходе спецоперации. «Были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины, были также конкретные планы нанести удар по Донбассу», — заявил он. В частности, это доказывают документы украинского генеральского состава.

Зампостпреда объяснил, что Россия нанесла своего рода упреждающий удар. «Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот», — констатировал Полянский.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют огневые позиции на нижних этажах и крышах жилых домов, а также устанавливают тяжелую технику в арках. Он подчеркнул, что у военных действий тоже есть свои законы, которые называются международное гуманитарное право.