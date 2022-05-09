Офтальмолог рассказала о темных пятнах перед глазами из-за COVID-19

Офтальмолог Коваль заявила, что после COVID-19 люди жалуются на темные пятна перед глазами

Офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль в беседе с Ura.ru рассказала, что люди, которые перенесли COVID-19, обращаются к врачу с жалобами на то, что у них перед глазами появились темные пятна. Кроме того, в ряде случаев происходит искривление изображения.

«Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы. Симптомы увеита таковы: при помутнении стекловидного тела в результате воспаления значительно ухудшается зрение. Пациенты предъявляют жалобы на искривление изображения, а также темные пятна перед глазами при взгляде на белые объекты», — заявила специалист.

По ее словам, зачастую вылечить увеит помогают капли или инъекции, однако не исключена возможность того, что спасти глаз получится только благодаря хирургическому лечению.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков раскрыл способы, которые помогут сохранить зрение при долгой работе за компьютером. Эксперт посоветовал настроить яркость экрана и размер текста. Слишком насыщенное или наоборот тусклое изображение утомляет глаза, равно как и чересчур мелкие шрифты, в которые приходится вглядываться.