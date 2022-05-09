Климатолог рассказал о причинах выпадения снега в мае

Климатолог не видит аномалии в снежных осадках 9 мая

Мы оказались в тылу циклона, поэтому в первой половине 9 мая в Москве и области выпал снег и снежная крупа. Аномалии в такой погоде нет, считает ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «МЕТЕО» Михаил Локощенко. В разговоре с «Лентой.ру» климатолог объяснил происхождение снега в мае и уверил, что это не имеет отношения к глобальным климатическим изменениям.

Чем вызван снег в мае?

Михаил Локощенко рассказал, что в Москву и Московский регион пришел холодный фронт.

Это не имеет отношения к долговременным климатическим изменениям — это погодные процессы, которые характеризуют совокупность арктических условий Михаил Локощенко климатолог

«Нынешняя холодная погода связана с арктическим вторжением — схождением очень холодной арктической воздушной массы, которое произошло вчера днем. Мы оказались в тылу циклона в области вхождения очень холодного арктического воздуха — свежепришедшего арктического воздуха. Поэтому сегодня в Москве и области выпадал снег и снежная крупа. Так бывает, но это не аномалия», — сообщил климатолог.

Холодная погода 9 мая

Михаил Локощенко напомнил о схожей погоде на 9 мая, которая была пять лет назад.

«В 2017 году 9 мая установился даже снежный покров в этот день в Москве. Но такая погода в мая довольно редкая. Связано это с очень сильной холодной объекцией», — заключил климатолог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» сделал предварительный долгосрочный прогноз и назвал сроки наступления летнего тепла в Центральной России. По его словам, «мощное» наступление весны в Центральной России начнется с середины мая. Специалист добавил, что в этот период будет установлен температурный баланс, после чего природа начнет готовиться к смене сезонов с метеорологической весны на метеорологическое лето.