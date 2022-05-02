Синоптик назвал сроки наступления летнего тепла в Центральной России

Синоптик Тишковец спрогнозировал «мощное» наступление весны и тепла в Центральной России

Мощное наступление весны в Центральной России ожидается с середины мая, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Специалист сделал предварительный долгосрочный прогноз и назвал сроки наступления летнего тепла в Центральной России. «Мощное наступление весны начнется с середины мая, когда к последующим выходным в темное время суток потеплеет до плюс 7 — плюс 12», — спрогнозировал он. Днем столбики термометров начнут фиксировать температуру как в июне, подчеркнул синоптик. По его словам, тогда наступит 20-градусное тепло.

Тишковец добавил, что во второй половине мая климатический «метроном» качнется в положительную фазу. Будет установлен температурный баланс. После этого природа начнет готовиться к смене сезонов в конце мая с метеорологической весны на метеорологическое лето, добавил он.

Ранее директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев предупредил российских дачников о штрафах в мае. По словам эксперта, владельцы земельных участков иногда начинают новый дачный сезон с попыток избавиться от высохшей прошлогодней растительности. При этом пал травы является серьезным правонарушением, именно за него российских дачников чаще всего штрафуют в мае.