Российских дачников предупредили о штрафах в мае

Специалист Мезенцев предупредил дачников о штрафах в 500 тысяч рублей за пал травы

Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев предупредил российских дачников о штрафах в мае. В интервью радио Sputnik он назвал типичные нарушения дачников.

По словам эксперта, владельцы земельных участков иногда начинают новый дачный сезон с попыток избавиться от высохшей прошлогодней растительности. При этом пал травы является серьезным правонарушением, именно за него российских дачников чаще всего штрафуют в мае. В некоторых случаях сумма взыскания может достигать 500 тысяч рублей.

«Весной просыхают луга и поля, и дачники начинают пал травы. Поджигать весной траву нельзя, потому что это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает всех насекомых и всех грызунов, а также представляет огромную пожарную опасность», — пояснил Мезенцев, напомнив, что сжигаине сухой травы является штрафом до пяти тысяч рублей, однако если в результате пала травы сгорел лес, то россиянам может грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы.

Второе правонарушение, за которое нередко штрафуют российских дачников в мае, — это мойка машины в неположенном месте, продолжил эксперт. «Все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины — до пяти тысяч рублей в столичном регионе», — напомнил он.

Ранее россиян предупредили о штрафах за нарушения на дачах. Так, за сорняки на участке граждан могут оштрафовать на 20-50 тысяч рублей, за незаконное использование земли для предпринимательской деятельности — на 5-10 тысяч рублей, а за «неправильный» забор — на 5 тысяч рублей.