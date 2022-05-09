В США обеспокоились требованием талибов к женщинам Афганистана

Спецпредставитель США по Афганистану Уэст обеспокоен требованием талибов по хиджабу

Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст выразил обеспокоенность требованием движения «Талибан» (деятельность организации запрещена в России) всем женщинам носить хиджаб. Он отметил, что подобные действия можно расценивать как «оскорбление прав человека», передает РИА Новости со ссылкой на Twitter дипломта.

«В сочетании с сохраняющимся запретом на доступ девочек к среднему образованию и работе, ограничением свободы передвижения и преследованием мирных демонстрантов политика талибов в отношении женщин является оскорблением прав человека и продолжит негативно сказываться на их отношениях с международным сообществом», — подчеркнул спецпредставитель.

Уэст добавил, что он присоединяется к жителям Афганистана и дипломатам по всему миру, выражая «глубокую обеспокоенность» мерами, которыми талибы ограничивают права женщин и девочек.

7 мая стало известно, что движение «Талибан» обязало всех женщин страны носить хиджабы. В указе отмечается, что для женщин Афганистана предпочтительнее всего носить паранджу (также известна как бурка или чадра). В случае несоблюдения предписания с «мужчиной-опекуном» женщины будет проведена беседа, впоследствии он может быть приговорен к заключению.

