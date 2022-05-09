Елена Ваенга рассказала об избиении в интервью Ксении Собчак

Популярная российская певица Елена Ваенга рассказала о нападении на нее неизвестной девушки в гостинице в Украине в 2011 году. В этом исполнительница призналась в своем интервью Ксении Собчак для ее Youtube-канала.

Беседуя с 45-летней знаменитостью, Собчак вспомнила одну из публикаций певицы в соцсетях, в которой она затрагивала тему инцидента, подразумевающего избиение. Ваенга подтвердила происшествие и рассказала подробности.

По словам музыканта, событие произошло в гостинице после одного из новогодних корпоративов. Ваенга уточнила, что была на третьем месяце беременности. «Я зашла в номер, думаю "вот сейчас закрою дверь, а муж придет, и не услышит", и я приоткрыла дверь — в гостинице же никого нет», — рассказывает она.

Затем, как говорит знаменитость, в номер зашла девушка, которая праздновала Новый год в номере по соседству, и начала говорить с исполнительницей на украинском языке. Ваенга призналась, что не понимала незнакомку и позволила себе быть агрессивной. «Выйди вон, я и навалять могу», — ответила она ей по-русски.

«В итоге я услышала массу оскорблений. Выхожу и пытаюсь ее вытолкать. Тогда она первый раз меня ударила и у нас началась драка», — уточняет певица. По ее словам, после случившегося она не могла открыть челюсть три дня из-за нанесенных травм. Кроме того, Ваенга подчеркнула, что ее соперница оказалась чемпионкой по боксу.

7 июля 2021 года Елена Ваенга рассказала о нападении на нее пьяной пассажирки на борту самолета Ларнака — Санкт-Петербург. Как уточнила певица, она с мужем и ребенком летела в бизнес-классе — перед ними сидела пассажирка, которая, будучи в состоянии «сильнейшего алкогольного опьянения», начала оскорблять и плеваться в певицу.