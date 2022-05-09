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В России началась трехдневная рабочая неделя

В России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием 9 мая Дня Победы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В России началась неделя, на которой будет только три рабочих дня, сообщает «Газета.ру».

Первым рабочим днем станет среда, 11 мая, в связи с празднованием 9 мая Дня Победы. Затем россияне будут работать в четверг и пятницу, 12 и 13 мая.

Прошедшая рабочая неделя также была короткой на фоне празднования Дня весны и труда 1 мая.

Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты получающим оклад работникам. В случае, если оклад работнику не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые он не работал, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер выплаты устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

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Марина Совина
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