В России началась трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием 9 мая Дня Победы

В России началась неделя, на которой будет только три рабочих дня, сообщает «Газета.ру».

Первым рабочим днем станет среда, 11 мая, в связи с празднованием 9 мая Дня Победы. Затем россияне будут работать в четверг и пятницу, 12 и 13 мая.

Прошедшая рабочая неделя также была короткой на фоне празднования Дня весны и труда 1 мая.

Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты получающим оклад работникам. В случае, если оклад работнику не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые он не работал, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер выплаты устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.