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Стало известно о поставках американской военной электроники 2010 года на Украину

РИА Новости: США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

США официально поставляли на Украину военную электронику 2010 года выпуска. В частности, американские спецсредства, использовавшиеся украинскими военными, были обнаружены на заводе имени Ильича в Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости.

Так, на верхних этажах одного из административных корпусов завода была найдена инструкция к армейской пехотной антенне Harris RF-3161-AT001 или RF 3162DB-AT001. По документам она была изготовлена в январе 2010 года. Предполагается, что оборудование доставили на Украину до 2019 года.

Отмечается, что найденные спецсредства отнесены США к особым технологиям, и поставлять их за пределы страны можно только с прямого письменного согласия американского правительства.

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Марина Совина
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