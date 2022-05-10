Биткоин опустился ниже 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 21 июля 2021 года

Стоимость биткоина падает на более чем 10 процентов, свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk.

В момент наибольшей просадки его цена опускалась ниже 30 тысяч долларов, последний раз такую отметку кибермонета пробивала 21 июля 2021 года.

По состоянию на 04:00 мск за биткоин предлагают 30 612 долларов.

Криптовалюты дешевеют на фоне экономической нестабильности и геополитической напряженности, а золото, наоборот, растет в цене. Рекордная инфляция заставила инвесторов обратиться к металлам как к активу для сохранения средств, — в середине апреля цена золота превысила две тысячи долларов за унцию.