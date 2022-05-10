Терапевт рассказала об опасности головной боли после еды

Терапевт Хамицева заявила, что головная боль после еды может говорить о сахарном диабете

Терапевт Оксана Хамицева рассказала об опасности головной боли после еды. Ее слова передает URA.RU.

Хамицева заявила, что головная боль после еды может говорить о сахарном диабете, аллергии и реакции на токсические вещества. Если она связана с сахарным диабетом и другими нарушениями функции поджелудочной железы, то в организме происходит нарушение выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. «Это приводит к энергетическому голоданию головного мозга, о чем он сигнализирует головной болью», — пояснила врач.

По ее словам, причиной боли также может быть состав еды. «Это может быть связано с аллергической реакцией на определенные продукты питания. Также головной болью мозг может реагировать на повышение в крови токсичных веществ, связанных с пищевыми добавками, которыми в нынешнее время обильно пичкают продукты питания», — добавила врач.

Ранее врач-эндокринолог, научный сотрудник клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Валерьевна Балашова назвала скрытые симптомы диабета. Она заявила, что низкая чувствительность рук и ног может быть признаком сахарного диабета. Кроме того, на фоне диабета проявляются «спящие» хронические инфекции.