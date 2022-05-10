Терапевт рассказала об опасности головной боли после еды
Терапевт Оксана Хамицева рассказала об опасности головной боли после еды. Ее слова передает URA.RU.
Хамицева заявила, что головная боль после еды может говорить о сахарном диабете, аллергии и реакции на токсические вещества. Если она связана с сахарным диабетом и другими нарушениями функции поджелудочной железы, то в организме происходит нарушение выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. «Это приводит к энергетическому голоданию головного мозга, о чем он сигнализирует головной болью», — пояснила врач.
По ее словам, причиной боли также может быть состав еды. «Это может быть связано с аллергической реакцией на определенные продукты питания. Также головной болью мозг может реагировать на повышение в крови токсичных веществ, связанных с пищевыми добавками, которыми в нынешнее время обильно пичкают продукты питания», — добавила врач.
Ранее врач-эндокринолог, научный сотрудник клинического института имени М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Валерьевна Балашова назвала скрытые симптомы диабета. Она заявила, что низкая чувствительность рук и ног может быть признаком сахарного диабета. Кроме того, на фоне диабета проявляются «спящие» хронические инфекции.