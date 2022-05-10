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Финансовый аналитик спрогнозировал курс рубля к доллару в мае

Аналитик BitRiver Антонов заявил, что серьезных изменений на валютном рынке ждать не стоит

Фото: Pixabay

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал курс рубля к доллару в мае. Его слова передает агентство «Прайм».

Антонов заявил, что серьезных изменений на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции. Определенные колебания возможны, но обвала рубля до конца майских праздников не прогнозируется. Вполне вероятна коррекция до 77 рублей за доллар и 81 рубля за евро, полагает Антонов. «Доллар начал быстро дорожать с 31 марта 2022 года на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях», — напомнил аналитик.

Ранее руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала решающие факторы для изменения курса рубля. По ее словам, обстоятельства для российской валюты складываются в позитивном ключе. Так, отмечается низкий спрос на доллар и евро, россияне нашли замену американской валюте в виде китайского юаня.

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Марина Совина
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