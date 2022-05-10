Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Журналистка нашла легкий способ создать модную прическу из 1990-х

Редактор Glamour Тродд создала трендовую прическу из 1990-х с помощью горячих бигудей

Фото: Baylee Gramling / Unsplash

Редактор портала Glamour Джорджия Тродд нашла легкий способ создать прическу, которая вернулась в моду из 1990-х годов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка рассказала, что отрезала свои волосы длиной до бедер и после этого начала активно завивать их в трендовые в нынешнем сезоне кудри. По словам Тродд, она перепробовала множество средств и инструментов для укладки, однако ни одно из них ей не помогло — через некоторое время пряди все равно становились прямыми.

Героиня материала заявила, что опробовала горячие бигуди и осталась довольна результатом. «Этот способ укладки моих волос оказался самым простым. Он придал моей прическе объем, упругость и гламурный вид», — поделилась впечатлением Тродд и добавила, что теперь использует для укладки только бигуди.

Материалы по теме:
Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
Химическая красотаЧулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду
6 января 2021
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

По мнению модного редактора, щипцы для завивки сильно нагреваются, что негативно сказывается на структуре волос. Вместо этого она порекомендовала использовать бигуди, держа их на волосах около 15 минут для получения более стойкой укладки. «Главное — не применяйте их на мокрых локонах!» — заключила она.

Раннее в мае стилисты Шарлотта Менса и Ниа Питтитт назвали кудрявые прически главным трендом весеннего сезона. По словам специалистов, весной будут актуальны прически «бахрома».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о необходимости освободить всю территорию республики
Психолог назвала необходимое количество дней отдыха
Московская пилотесса рассказала о возможности полетов над МКАД
Журналистка нашла легкий способ создать модную прическу из 1990-х
Стало известно о поставках американской военной электроники 2010 года на Украину
Мантуров заявил о возможности исключения брендов из списка параллельного импорта
Джокович назвал лучшего теннисиста мира
Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась в полтора раза за сутки
Посол ЛНР рассказал о задаче по обеспечению безопасности территории республики
Названо условие для следующего всплеска цен на газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.