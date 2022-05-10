Участница Pussy Riot Алехина сбежала из России в форме курьера

Участница Pussy Riot Алехина покинула Россию, переодевшись в форму курьера доставки еды

Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию после объявления ее в розыск по уголовной статье. О побеге из страны она рассказала в интервью The New York Times.

По словам Алехиной, она переоделась в форму доставщика еды, чтобы скрыться от столичной полиции, которая наблюдала за квартирой, где она находилась. Девушке пришлось оставить в квартире мобильный телефон, чтобы ее не отследили. Затем она пересекла границу с Белоруссией, откуда направилась в Литву.

По информации издания, другие участники Pussy Riot, в том числе Люся Штейн, находятся в однокомнатной квартире в Вильнюсе, они также бежали из России.

21 апреля Пресненский суд Москвы заменил Алехиной ограничение свободы на год реальным сроком из-за нарушений — россиянка должна будет отбыть в колонии 21 день. Участница Pussy Riot не явилась на заседание по изменению меры пресечения по «санитарному делу», в связи с чем под стражу ее предписано взять с момента фактического задержания.

Ранее сообщалось, что Алехину и Штейн арестовали по давним случаям. Алехина в 2015 году разместила в соцсети портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, окруженный индийскими узорами, похожими на нацистские свастики. Штейн в 2018 году в соцсети сделала репост «фотожабы», на которой к ее портрету прифотошопили нацистскую фуражку — это кадр из видеоролика, направленного против нее же.

