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Портрет Мэрилин Монро продали за 195 миллионов долларов

Портрет Мэрилин Монро продан на аукционе Christie's за 195 миллионов долларов

Фото: Christie's

Портрет Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола ушел с молотка. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Портрет был продан в ходе торгов за рекордные 195 миллионов долларов. Покупателем стал американский арт-дилер армянского происхождения Ларри Гагосян. Все вырученные от продажи средства пойдут на финансирование детского благотворительного фонда.

The Shot Marilyns — шедевр, созданный Энди Уорхолом методом шелкографии в 1964 году. Он состоит из четырех метровых квадратных полотен, на каждом из которых запечатлена американская кинодива. К созданию самого дорогого произведения американского искусства приложила руку художница Дороти Подбер. Она пришла в мастерскую Уорхола и попросила разрешения сделать снимки картин. При этом слова «сфотографировать» и «выстрелить» в английском языке идентичны (to shot). Получив разрешение, она достала пистолет и прострелила стопку портретов.

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Марина Совина
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