Ведущая Анфиса Чехова объяснила нежелание возвращаться в Россию депрессивным настроем

Популярная ведущая Анфиса Чехова назвала причину, по которой она не хочет возвращаться в Россию. На эту тему она высказалась в сторис на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя актриса, которая на данный момент живет на Бали, объяснила нежелание возвращаться на родину плохой погодой и депрессивным настроем. «В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития», — уточнила она.

Знаменитость также заявила, что в ближайшее время не планирует запускать новые проекты. Известно, что в апреле Чехова вместе с сыном Соломоном переехала в Индонезию. Несмотря на то, что звезда планировала вернуться в Россию, она уже устроила сына в местную школу.

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005 по 2009 год. С 2010 по 2011 год вела похожее шоу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ. В 2018-м стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.

Ранее стало известно об отъезде из России ряда знаменитостей. Уточнялось, что страну покинули журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, актер Леонид Ярмольник и другие. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться.