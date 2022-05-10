Отставку сразу нескольких губернаторов объяснили

Политолог Фельдман заявил, что отставка нескольких губернаторов — политический ритуал

Ситуации, когда сразу несколько глав регионов уходят в отставку или сообщают о нежелании участвовать в губернаторских выборах, становятся своеобразным политическим ритуалом. Так заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причины единовременной отставки губернаторов.

Случайности не случайны

Главы пяти регионов России заявили об уходе в отставку. Губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Республики Марий Эл сложили полномочия. О решении не выдвигаться на пост главы региона на следующий срок заявил также губернатор Рязанской области.

Ситуации, когда сразу несколько глав регионов уходят в отставку или сообщают о нежелании участвовать в очередных губернаторских выборах, случались и в прошлом. Это становится своеобразным политическим ритуалом, который соответствует управленческой логике федерального центра Павел Фельдман политолог

«Одной универсальной причины у этих отставок искать не стоит. Томская, Кировская, Саратовская и Рязанская области и Республика Марий Эл не граничат с Украиной, не стоят перед лицом общих угроз и не находятся в кризисном положении. Если уход Жвачкина (губернатор Томской области) связан с истечением допустимого срока его пребывания у власти, то в других случаях причины носят аппаратный характер. Скорее всего, имеет место традиционная для современной России ротация региональных и федеральных управленческих кадров», — считает Фельдман.

Объявления об отставке сразу нескольких губернаторов совпали неслучайно, допускает политолог.

«До 9 мая регионы вплотную занимались подготовкой празднования Дня Победы и чествования ветеранов. По завершении праздников начинается новый политический цикл, который завершится в сентябре единым днем голосования. Благодаря серии майских отставок назначенные Кремлем временно исполняющие обязанности глав регионов получат 5 месяцев на то, чтобы до сентябрьских выборов проявить себя с наилучшей стороны, заручиться поддержкой граждан, найти общий язык с местными элитами», — убежден Фельдман.

Новая тенденция

Павел Фельдман отметил, что появилась тенденция на омоложение губернаторского корпуса.

«В целом же отмечается тренд на омоложение губернаторского корпуса и направление в регионы управленцев с опытом федеральной государственной службы, многие из которых победили в конкурсе "Лидеры России" и прошли обучение на площадке "Россия — страна возможностей"», — считает он.

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