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ФРС США назвала конфликт на Украине угрозой для мировой финансовой системы

ФРС США назвала конфликт на Украине новой главной угрозой для мировой финансовой системы

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США назвала новую главную угрозу мировой финансовой системе. Соответствующую информацию приводит ABC News.

Согласно материалу, украинский кризис и растущая инфляция поспособствовали росту экономической неопределенности. При этом выяснилось, что ФРС более не рассматривает пандемию коронавируса как самую серьезную угрозу, стоящую перед мировой финансовой системой.

«Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», — говорится в заявлении.

В марте в ФРС оценили способность США удержать экономику от кризиса. Руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что правительству страны будет непросто в сложившихся нынешних геополитических условиях добиться «мягкой посадки» национальной экономики и обеспечить снижение уровня инфляции при недопущении роста безработицы.

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Майя Пономаренко
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