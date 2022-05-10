ФРС США назвала конфликт на Украине угрозой для мировой финансовой системы

ФРС США назвала конфликт на Украине новой главной угрозой для мировой финансовой системы

Федеральная резервная система (ФРС) США назвала новую главную угрозу мировой финансовой системе. Соответствующую информацию приводит ABC News.

Согласно материалу, украинский кризис и растущая инфляция поспособствовали росту экономической неопределенности. При этом выяснилось, что ФРС более не рассматривает пандемию коронавируса как самую серьезную угрозу, стоящую перед мировой финансовой системой.

«Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», — говорится в заявлении.

В марте в ФРС оценили способность США удержать экономику от кризиса. Руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что правительству страны будет непросто в сложившихся нынешних геополитических условиях добиться «мягкой посадки» национальной экономики и обеспечить снижение уровня инфляции при недопущении роста безработицы.