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Лукашенко рассказал об извлеченных из спецоперации России на Украине уроках

Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что спецоперация РФ на Украине многому научила Минск

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Специальная операция России на Украине и в Донбассе многому научила Минск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Лукашенко, Белоруссия извлекла уроки в вопросах оснащения и вооружения армии.

«Скажу откровенно, что тогда (до начала спецоперации — прим. «Ленты.ру») мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии (...) Военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», — объявил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко назвал «затянувшейся» российскую спецоперацию на Украине. При этом он отметил, что он «не настолько погружен в эту проблему, чтобы говорить, идет ли она по плану».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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