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В Госдуме предложили ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести безвизовый режим въезда зарубежным ученым в Россию для работы в НИИ и университетах. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат напомнил о том, что США решили сделать максимально удобный визовый режим для российских исследователей. Он призвал создать режим въезда, чтобы научные сотрудники, которые занимаются новыми технологиями и развитием таких вопросов, можно было приглашать работать в Россию без виз. Парламентарий подчеркнул, что было правильным облегчить зарубежным ученым въезд, чтобы они могли работать в российских НИИ и университетах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС. Закон предусматривает приостановку упрощенной выдачи виз для некоторых категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

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Марина Совина
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