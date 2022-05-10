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В ЕС рассказали о прогрессе в обсуждении с Венгрией запрета нефти из России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о прогрессе в обсуждении с Венгрией запрета нефти из России
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Pool / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что добилась прогресса в обсуждении с Венгрией запрета нефти из России. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном помогли прояснить ряд вопросов, связанных с ограничительными мерами и энергетической безопасностью. Глава ЕК подчеркнула, что в ходе беседы был достигнут прогресс, но еще необходима дальнейшая работа. Она также рассказала о планах по организации конференции со странами региона для укрепления сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры.

Ранее Bloomberg писало, что Венгрия заблокировала предложение о введении в Европейском союзе запрета на закупки российской нефти.

Содержание очередного пакета санкций должно предполагать запрет на импорт российской нефти и нефтепродуктов в течение следующих шести месяцев. Ряду стран, включая Венгрию, Словакию и Чехию предлагали отсрочку, однако Будапешт это не убедило.

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Марина Совина
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