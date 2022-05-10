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В Совфеде предложили запретить упоминать в СМИ покинувших Россию артистов

Сенатор Цеков предложил запретить упоминать в СМИ имена артистов, покинувших Россию
Сергей Цеков

Сергей Цеков . Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации задумались над тем, чтобы запретить упоминать в СМИ имена артистов, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине. С соответствующей инициативой выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в настоящий момент думает над возможностью разработки законопроекта, который бы запрещал любое упоминание в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах имен артистов, уехавших из России после начала спецоперации. По мнению Цекова, такой закон необходим. «Пора принимать решение — это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть», — подчеркнул он.

Также Цеков отметил, что любые упоминания, даже отрицательные, на руку звездам, так как они способствуют их популярности. «Как говорится, для артиста, кроме некролога, любая информация о нем, даже плохая, хороша, это реклама для них. Так зачем нам о них все время писать, что они плохие, зачем мы делаем им рекламу?» — сказал он.

Сенатор добавил, что в документе должна быть указана и мера наказания за нарушение такого запрета. Цеков считает, что в случае принятия этого законопроекта в России «через год уже никто не вспомнит» артистов, покинувших Россию.

Ранее стало известно об отъезде из России ряда знаменитостей. Уточнялось, что страну покинули журналистка Ксения Собчак, телеведущие Иван Ургант и Ольга Бузова, актер Леонид Ярмольник и другие знаменитости. Все они позже опровергли предположения об эмиграции. Вместе с тем актриса Чулпан Хаматова сообщила, что уехала из России и в ближайшее время не планирует возвращаться.

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Евгения Наумова
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