Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Samsung выпустит смартфон с рекордной камерой

ETNews: Samsung Galaxy S23 получит камеру разрешением 200 мегапикселей

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Samsung намерена выпустить смартфон с камерой, которая получит рекордное разрешение. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Источники медиа выяснили, что инженеры Samsung закончили разработку датчика ISOCELL HP3, и корпорация готова начать производство компонентов. Выпуском устройств займется Samsung Electronics и ее дочерняя компания Samsung Electro-Mechanics.

На основе отчета инсайдеров журналисты сделали вывод, что корейская корпорация может оснастить следующий флагманский девайс камерой разрешением 200 мегапикселей. Судя по всему, этим аппаратом окажется Samsung Galaxy S23, выпуск которого может состояться в феврале 2023 года. «Если количество пикселей увеличится, производительность других основных частей, включая память, датчики, объектив, процессор приложений, должна быть улучшена», — отметили авторы.

Специалисты сообщили, что улучшение камер флагманских телефонов является трендом на рынке. Так, авторы привели в пример девайсы серии iPhone 14 Pro, которые должны получить камеры с разрешением 48 мегапикселей.

Samsung представила 200-мегапиксельный сенсор для камер смартфонов в сентябре 2021 года. Датчик позволит делать снимки разрешением 16 384x12 288 пикселей и записывать видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В США высказали опасения по поводу ядерного потенциала России
Умерла журналистка Екатерина Проскурина
Голый виновник ДТП в Подмосковье попал на видео
Путин оценил действия 15-й Александрийской бригады в ходе спецоперации
Пассажир без опыта в одиночку посадил самолет из-за потерявшего сознание пилота
Женщинам назвали несложный способ сохранить кожу упругой
СКР предъявил украинским военным обвинения в обстреле населения Донбасса
В российских болотах обнаружили аномально высокий уровень одного металла
В Румынии затонула баржа с российским углем
Ветеран «Альфы» счел нецелесообразным штурм «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.