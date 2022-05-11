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Пауэрлифтера отдали под суд за гибель в драке российского министра

В Благовещенске судят пауэрлифтера, в драке с которым погиб амурский министр Курдюков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Благовещенский городской суд рассмотрит уголовное дело спортсмена Александра Шкарина, обвиняемого в гибели министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова. Об этом сообщает Amur.life со ссылкой на пресс-службу суда.

Материалы дела поступили в суд вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем прокурора Амурской области. Шкарина отдали под суд по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности»),

По данным следствия, на турбазе «Берлога» Курдюков 17 июля 2021 года находился на отдыхе, там у него с 39-летним пауэрлифтером Шкариным произошел конфликт якобы из-за того, что спортсмен грубо высказался в адрес жены чиновника. В ходе драки министр получил травму головы. В тяжелом состоянии он был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей он скончался 24 июля. После его гибели было возбуждено уголовное дело.

Шкарин является мастером спорта по пауэрлифтингу. Он был арестован 27 июля 2021 года. В марте этого года его освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

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Любовь Ширижик
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