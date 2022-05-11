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Президент Аргентины заявил о влиянии антироссийских санкций на другие страны

Президент Аргентины Фернандес заявил о влиянии санкций против России на другие страны
Альберто Фернандес

Альберто Фернандес . Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью испанской телерадиокомпании RTVE заявил о влиянии антироссийских санкций на другие страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация вокруг Украины угрожает продовольственной и энергетической безопасности. «На моем континенте есть много стран, которые несут много рисков в связи с текущей ситуацией», — подчеркнул он.

Фернандес добавил, что «санкции против России — это экономические санкции, от которых страдаем мы все».

Ранее министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро прокомментировал вероятность введения санкций против России. По его словам, правительство страны не считает ограничения эффективным методом решения конфликта на Украине. Кафьеро заявил, что законы Аргентины даже в теории не позволяют ей вводить «односторонние санкции». Поэтому страна не намерена принимать ограничения против России

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Марина Совина
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