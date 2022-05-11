На базе «Азова» в Мариуполе нашли учебник английского для военных

На базе «Азова» в Мариуполе нашли британский учебник «Английский для военных»

На базе боевиков полка «Азов» в Мариуполе нашли студенческий учебник «Английский для военных» (English for the Military) британского издания Macmillan. Об этом сообщает РИА Новости.

В книге изложена история, внутренняя структура и этапы расширения блока НАТО, а также традиции армий США и Великобритании. Учебник помогает распознать шевроны, нашивки и погоны военных альянса. Кроме того, в книге представлено руководство по чтению натовских карт.

Одна из страниц учебника посвящена выдающимся военным деятелям. В один ряд с Александром Суворовым, Джорджем Вашингтоном и адмиралом Горацио Нельсоном авторы поставили гитлеровского фельдмаршала Эрвина Роммеля.

Ранее сообщалось, что на базе «Азова» в Мариуполе нашли книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (нем. «Моя борьба»), запрещенную в России. Отмечается, что издание было на русском языке.

Министерство просвещения России в марте сообщило, что проанализировало более 300 школьных украинских учебников и пособий и пришло к выводу, что издания искажают историю и нацеливают детей на ненависть к России.