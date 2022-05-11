Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На базе «Азова» в Мариуполе нашли учебник английского для военных

На базе «Азова» в Мариуполе нашли британский учебник «Английский для военных»

Фото: Tim Wimborne / Reuters

На базе боевиков полка «Азов» в Мариуполе нашли студенческий учебник «Английский для военных» (English for the Military) британского издания Macmillan. Об этом сообщает РИА Новости.

В книге изложена история, внутренняя структура и этапы расширения блока НАТО, а также традиции армий США и Великобритании. Учебник помогает распознать шевроны, нашивки и погоны военных альянса. Кроме того, в книге представлено руководство по чтению натовских карт.

Одна из страниц учебника посвящена выдающимся военным деятелям. В один ряд с Александром Суворовым, Джорджем Вашингтоном и адмиралом Горацио Нельсоном авторы поставили гитлеровского фельдмаршала Эрвина Роммеля.

Материалы по теме:
«Крышка котла скоро захлопнется» Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
«Крышка котла скоро захлопнется»Что происходит в ЛНР спустя два месяца после начала военной операции на Украине
2 мая 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022

Ранее сообщалось, что на базе «Азова» в Мариуполе нашли книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (нем. «Моя борьба»), запрещенную в России. Отмечается, что издание было на русском языке.

Министерство просвещения России в марте сообщило, что проанализировало более 300 школьных украинских учебников и пособий и пришло к выводу, что издания искажают историю и нацеливают детей на ненависть к России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Помощник Кадырова заявил о блокировании выбитых из Рубежного бойцов ВСУ
Названа дата вступления в силу решения о досрочном освобождении Улюкаева
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра
На Украине спрогнозировали падение транзита российского газа на 18 процентов
Задержание ФСБ готовившего теракт в Калининграде попало на видео
МВД объявило в розыск знатока «Что? Где? Когда?»
В России ограничат скорость электросамокатов
Сестры случайно вышли замуж за женихов друг друга из-за отключения света
Путин поздравил главу ДНР с Днем республики
Еще в одном российском регионе продлили желтый уровень террористической угрозы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.